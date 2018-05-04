Трамп заявил, что готов встретиться со спецпрокурором Мюллером

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к общению со спецпрокурором по "российскому делу" Робертом Мюллером.

Ранее СМИ сообщали, что Мюллер может вызвать Трампа на допрос.

"Я бы хотел с ним встретиться, потому что мы ничего плохого не делали, не было никакого сговора, не было воспрепятствования (правосудию)", — сказал Трамп журналистам.

"Я хочу этого (встречи с Мюллером) больше, чем чего бы то ни было", — добавил президент США.

Трамп признал, что его адвокаты выступают против того, чтобы он отвечал на вопросы спецпрокурора.

"Если я посчитаю, что все честно, я бы не принял совет моих адвокатов", — сказал президент.

Мюллер ведет расследование предполагаемых связей Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

Ранее газета New York Times распространила список из 48 вопросов, которые Мюллер, по утверждению издания, хотел бы задать Трампу. Вопросы отличаются общей формулировкой и требуют серьезной подготовки для ответа.

Ряд экспертов из числа сторонников Трампа выражали опасение, что следствие попытается применить широко принятую тактику, когда ответы "не знаю", "не помню" или любые ошибки в фактической части квалифицируются как сознательная дача ложных показаний — это является в США тяжким преступлением.