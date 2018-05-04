Трамп заявил, что дата и место его встречи с Ким Чен Ыном определены

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном определены.

"У нас есть дата и место, о них объявят скоро", — сказал Трамп журналистам.