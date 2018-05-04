Сеул и Пхеньян получили шанс установить мир в регионе, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Китай поддерживает улучшение отношений между Сеулом и Пхеньяном, их усилия по снижению напряженности и активное взаимодействие, все это предоставило исторический шанс для сторон установить продолжительный мир на Корейском полуострове, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Китайский лидер отметил, что Пекин придает большое значение активным действиям, усилиям и важным результатам Пхеньяна и Сеула по улучшению двусторонних отношений, снижению напряженности на Корейском полуострове, стремлению добиться продолжительного мира и стабильности.

"Международное сообщество и все заинтересованные стороны должны оказывать этому активную поддержку, в настоящий момент ситуация на Корейском полуострове находится в критической точке, появился исторический шанс для установления здесь мира", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он добавил, что Китай поддерживает продолжение активного взаимодействия между Северной и Южной Кореей, улучшение отношений и реализацию двусторонних договоренностей.

"Китай готов работать совместно со всем международным сообществом, включая Южную и Северную Корею, и играть необходимую активную роль для всестороннего продвижения процесса урегулирования проблемы Корейского полуострова политическим путем, а также для окончательного достижения продолжительного регионального мира", — отметил китайский лидер.

Сообщается, что Мун Чжэн Ин в свою очередь подчеркнул готовность Сеула "укреплять координацию с Пекином и продолжать работу над решением проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров, готовность вносить свой вклад в региональный и глобальный мир и стабильность".

Разговор двух лидеров состоялся в преддверии предстоящего седьмого трехстороннего саммита между руководителями Китая, Южной Кореи и Японии, который пройдет 9 мая в Токио. В саммите примут участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.