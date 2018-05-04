"Дашнакцутюн" исключила депутата, не проголосовавшего за Пашиняна

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Армянский депутат Агван Варданян, не проголосовавший за лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьера 1 мая, исключен из партии "Дашнакцутюн", сообщили в пресс-службе политической силы.

В ходе обсуждения вопроса об избрании премьера, Варданян заявил, что не может быть уверенным в том, что происходящие процессы не являются более сложным и многослойным сценарием большой игры с непонятными ему интересами и последствиями.

"Расследовав дисциплинарный вопрос товарища Агвана Варданяна, верховный орган "Дашнакцутюн" решил исключить его из рядов партии", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Варданян был депутатом трех созывов, в 2003—2008 годах занимал пост министра труда и социальных вопрос Армении.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.