"Дашнакцутюн" исключила депутата, не проголосовавшего за Пашиняна

ЕРЕВАН, 4 мая – РИА Новости. Армянский депутат Агван Варданян, не проголосовавший за лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьера 1 мая, исключен из партии "Дашнакцутюн", сообщили в пресс-службе политической силы.
"Расследовав дисциплинарный вопрос товарища Агвана Варданяна, верховный орган "Дашнакцутюн" решил исключить его из рядов партии", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Варданян был депутатом трех созывов, в 2003—2008 годах занимал пост министра труда и социальных вопрос Армении.
При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.