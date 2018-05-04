Южнокорейские СМИ раскрыли секрет обуви Ким Чен Ына

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, предположительно, носит специальные стельки, чтобы казаться выше, пишет южнокорейская газета "Чосон ильбо".

Журналисты издания обратились к экспертам, показав им фотографии с саммита глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме, чтобы те проанализировали внешний вид северокорейского лидера. Сравнив рост Кима и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, они отметили, что первый казался на два-три сантиметра ниже коллеги, рост которого — около 168 сантиметров.

При этом эксперты обратили внимание на необычную форму туфель Ким Чен Ына и предположили, что тот носит специальные стельки, чтобы выглядеть выше. Таким образом, реальный рост северокорейского лидера должен составлять около 162,5 сантиметра, пишет "Чосон ильбо".

Первый за десять лет межкорейский саммит состоялся 27 апреля в пограничном пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация о денуклеаризации Корейского полуострова и налаживании отношений между странами.