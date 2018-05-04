РИГА, 4 мая – РИА Новости. Общественный деятель и инициатор референдума о статусе русского языка как второго государственного в Латвии Владимир Линдерман считает, что возбудив уголовное дело против организаторов Вселатвийского родительского собрания, Полиция безопасности поспособствует увеличению числа противников реформы русских школ.
"Нервишки у правящих не выдержали, и от тактики замалчивания они переходят к тактике запугивания, устрашения. Конечно, найдутся паникеры, куда ж без них, социальные сети наполнятся стенаниями и визгом… Но уверен, что большинство участников борьбы за русские школы проявят необходимое мужество. И к движению примкнут тысячи новых людей, возмущенных этим грубым "наездом" со стороны государства", — написал Линдерман на своей странице в Facebook.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.