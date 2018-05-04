Украинские националисты заявили о подготовке "акции" на Крымском мосту

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал акцию на Керченском мосту. Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат," — заявил радикал. По его словам, на баннере националисты хотят написать, что "Крым — Украина". Среди прочих вариантов — лозунги экстремистского содержания.

Коханивский также уточнил, что совместных акций с движением Femen на мосту пока не запланировано.

Кроме того, он объявил, что экстремисты не намерены останавливаться и в дальнейшем планируют организовать акции непосредственно в Крыму.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.