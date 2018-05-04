В МИД назвали сказками разговоры о дозах вещества, примененного в Солсбери

ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Говорить о дозе вещества, которое применялось в Солсбери, при этом точно не представляя, что действительно произошло с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, – это рассказывать сказки, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Отвечать на ваш вопрос, что там сказал Узюмджю, сколько грамм там было и что бы там было – это какие-то сказки друг другу рассказывать. Мы не знаем, что там было. Но мы знаем, что там могло бы быть, если бы там действительно было бы применено химическое оружие", — сказал он, комментируя заявление гендиректора ОЗХО о дозе отравляющего вещества, примененного в Солсбери.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times назвал дозу вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По его словам, она составила от 50 до 100 граммов. Он отметил, что яд могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде. Опрошенные РИА Новости эксперты уверяют, что от такой дозы погибли бы все жители Солсбери.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.