Парламент Каталонии позволил избрать главу правительства дистанционно

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Парламент Каталонии в пятницу одобрил реформу законодательства, позволяющую проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.

"Парламент одобрил поправку в закон о президентстве, чтобы иметь возможность проводить дебаты по поводу утверждения (главы правительства — ред.) без присутствия кандидата", — сообщается на странице парламента Каталонии в Twitter

Сообщается, что за изменение в законодательстве было отдано 70 голосов со стороны представителей партий "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Против было отдано 64 голоса от представителей партии "Граждане", социалистической партии Каталонии (PSC), Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение партии Podemos) и Народной партии Каталонии.

Конституционный суд Испании в конце января постановил, что уехавший в Брюссель экс-глава женералитета Каталонии может быть утвержден на посту главы правительства Каталонии, лишь присутствуя в региональном парламенте лично. Однако в случае прибытия в Испанию Пучдемону грозит заключение в тюрьму.

Ранее официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что Мадрид не позволит сторонникам независимости Каталонии принять закон для изменения статуса экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, чтобы тот мог снова стать главой региона.