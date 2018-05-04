Парламент Каталонии позволил избрать главу правительства дистанционно

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Парламент Каталонии в пятницу одобрил реформу законодательства, позволяющую проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.
Сообщается, что за изменение в законодательстве было отдано 70 голосов со стороны представителей партий "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства". Против было отдано 64 голоса от представителей партии "Граждане", социалистической партии Каталонии (PSC), Catalunya en Comú-Podem (каталонское отделение партии Podemos) и Народной партии Каталонии.
Ранее официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго заявил, что Мадрид не позволит сторонникам независимости Каталонии принять закон для изменения статуса экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, чтобы тот мог снова стать главой региона.