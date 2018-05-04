Британские либерал-демократы довольны результатами местных выборов

ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские либерал-демократы довольны результатами прошедших в четверг выборов в местные органы власти и называют их началом возвращения партии в большую политику.
"Мы достигли нашей цели. Мы победили и в этом округе (Ричмонд), завоевав значительное большинство голосов. Вдобавок, мы выступили с определенно прорывным результатом в районе Холл, показали хорошие результаты в Сандерленде и Ливерпуле, в самых разных частях страны, где избиратели имеют разные политические взгляды. Мы активно идем по пути возвращения (в представительные органы власти)", — сказал, выступая перед избирателями, глава британской либерально-демократической партии Винс Кейбл.
На прошлых и позапрошлых выборах в парламент страны либдемы потерпели поражение.
Граждане страны в четверг избирали кандидатов в местные советы всех 32 районов Лондона, 34 муниципалитетов (в Лидсе, Бирмингеме, Манчестере и Ньюкасле переизбирался полный состав советов), 67 окружных и районных советов и 17 унитарных образований, а также мэров лондонских районов Хакни, Льюишем, Ньюхэм, Тауэр-Хэмлетс и Уотфорд.