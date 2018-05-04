Россия не испытывает иллюзий вокруг сделки по Ирану, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова к диалогу со всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе по поводу его выполнения, но особых иллюзий не испытывает, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Особых иллюзий мы не испытываем. Придется очень плотно поработать со всеми участниками. Мы к этому диалогу готовы. И США знают, что мы к этому готовы. Мы ожидаем, что с их стороны все же будут приниматься мудрые решения, которые будут устраивать Вашингтон и не подрывать международную безопасность", — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что "никому не выгодно, чтобы Иран каким-то образом вернулся к такому развитию своей ядерной программы, которая беспокоила бы все государства".

"Но Иран имеет полное право развивать полноформатно мирный атом так, как он хочет", — добавил представитель МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией, как ожидается, не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в соглашении по иранской ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.