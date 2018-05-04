Трамп заподозрил NBC в использовании сфабрикованных источников

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что телеканал NBC в своих материалах мог ссылаться на несуществующие источники.

"NBC News снова не прав! Они ссылаются на "источники", которые вечно не правы. Проблема в том, что, как и многие другие, эти источники, возможно, не существуют, они сфабрикованы, выдумка! NBC, который раньше был моим домом по шоу "Кандидат", сейчас так же плох, как фейковые новости CNN. Печально!" — написал американский лидер в Twitter.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что федеральные следователи в США "в течение недель" вели прослушку телефонов Майкла Коэна, адвоката президента США Дональда Трампа, перед тем, как в начале апреля ФБР провело обыск его офиса и гостиничного номера. При этом следователи перехватили как минимум один звонок, сделанный адвокатом по телефонной линии, которая, как считается, используется адвокатом для разговоров с Трампом.

Позже телеканал уточнил свои данные, сообщив, что следователи не прослушивали телефоны адвоката, а только вели учет его звонков, то есть фиксировали входящие и исходящие звонки на его номера.

В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у личного юриста Трампа Майкла Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Представители Коэна попросили суд закрыть для министерства юстиции доступ к изъятым ФБР материалам.