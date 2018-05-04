Три человека погибли, семь ранены в ДНР за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские силовики 165 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили семь человек, трое погибли, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. В минувшую пятницу Басурин заявил, что за неделю в ДНР погибли три человека, десять получили ранения.

"За прошедшую неделю противник 165 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 60 снарядов калибром 122 миллиметра, более 30 танковых снарядов и 600 мин калибрами 120 и 82 миллиметра… Два мирных жителя убиты и шесть ранены… Погиб один военнослужащих ДНР и один получил ранение", — сказал Басурин.

Он добавил, что разведка ДНР в районах, близких к линии соприкосновения, обнаружила 48 единиц запрещенного вооружения украинских силовиков, в том числе танки Т-64, Т-72, самоходные гаубицы и другие артиллерийские системы.