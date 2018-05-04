Полиция возбудила дело после пожара на бывшем военном складе под Харьковом

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту пожара на бывшем складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. Пожар уже удалось локализовать.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "Халатное отношение к военной службе" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет", — говорится в сообщении ведомства.

Досудебное расследование будет проводиться под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрывов боеприпасов погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.