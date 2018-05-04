ЕК не раскрыла свои действия в случае выхода США из сделки с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Представитель ЕК уклонился от прямого ответа на вопрос о том, подготовлены ли какие-либо решения на случай возможного выхода США из ядерной сделки с Ираном уже на следующей неделе.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией, как ожидается, не позднее 12 мая объявит о том, остаются ли США в соглашении по иранской ядерной программе.
"Что будет в будущем, посмотрим в будущем. Но существует одно соглашение, и оно работает", — заявил в пятницу на брифинге представитель пресс-службы ЕК, отвечая на вопрос журналистов.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Комментируя это заявление, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что следует дождаться беспристрастной оценки МАГАТЭ, но пока нет аргументов, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому.