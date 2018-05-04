Россия выразила протест из-за снятия флага с резиденции генконсула в Сиэтле

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Москва выражает протест Вашингтону из-за незаконного снятия российского флага с резиденции генконсула РФ в Сиэтле, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, как и в октябре прошлого года, мы вынуждены выражать протест по поводу того, что власти США незаконно сняли российский флаг с недвижимости, которая принадлежит России. Полгода назад так произошло в Вашингтоне и Сан-Франциско, где были захвачены, соответственно, здания российского торгового представительства и генерального консульства. На днях все то же самое случилось и с резиденцией нашего генконсула в Сиэтле", — сказала Захарова.

"Россия как собственник никакого согласия на вторжение в принадлежащие ей здания и снятие с них флагов не давала", — подчеркнула она.