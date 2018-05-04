Вопросы СВПД могут обсуждать только участники "шестерки" и Иран, заявил МИД

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 4 мая 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 4 мая 2018

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Любые проблемы, касающиеся реализации Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе, могут обсуждаться исключительно в рамках комиссии "шестерки" и Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства. Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД, могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии "шестерки" и Ирана", — сообщила она во время брифинга.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.