Советские истребители отработают бреющие полеты над Эстонией

ТАЛЛИН, 4 мая – РИА Новости. В рамках учений "Еж-2018" (Siil-2018), в которых принимают участие военнослужащие стран НАТО, польские летчики на истребителях советского производства Су-22 отработают бреющие полеты над территорией Эстонии, сообщает Sputnik Эстония.
Согласно легенде самых масштабных за всю историю Эстонии военных учений, начавшихся мая, президент несуществующего государства Murinius обвинил Эстонию и Латвию во вмешательстве во внутренние дела его страны и заявил о начале военных действий против них.
Защитить Эстонию должны более 15 тысяч участников учений, в число которых вошли военнослужащие Сил обороны республики, добровольцы военизированной государственной организации Kaitseliit ("Союз обороны"), резервисты, полицейские, спасатели, а также союзники по НАТО и партнеры альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. В общей сложности "на помощь" Эстонии прибыли около двух тысяч иностранных военных.
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