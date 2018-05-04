Советские истребители отработают бреющие полеты над Эстонией

ТАЛЛИН, 4 мая – РИА Новости. В рамках учений "Еж-2018" (Siil-2018), в которых принимают участие военнослужащие стран НАТО, польские летчики на истребителях советского производства Су-22 отработают бреющие полеты над территорией Эстонии, сообщает Sputnik Эстония.

"Полеты будут проходить до полудня на высоте менее 150 метров и по возможности на удалении от населенных пунктов. Для проведения учений ВВС, в том числе на бреющем полете, государства-члены НАТО выделяют определенные зоны в своем воздушном пространстве", — говорится в сообщении пресс-службы учений.

Согласно легенде самых масштабных за всю историю Эстонии военных учений, начавшихся мая, президент несуществующего государства Murinius обвинил Эстонию и Латвию во вмешательстве во внутренние дела его страны и заявил о начале военных действий против них.

"Напавшее" на Эстонию государство Murinius входит в военно-политический союз Occasus. Туда же входят еще три государства — Plumbeus, Griseus и Cinereus, связанные общей культурой и историей. Кроме того, их объединяет "противостояние западной культуре" и "основным ценностям демократии", в чем бы они ни состояли.

Защитить Эстонию должны более 15 тысяч участников учений, в число которых вошли военнослужащие Сил обороны республики, добровольцы военизированной государственной организации Kaitseliit ("Союз обороны"), резервисты, полицейские, спасатели, а также союзники по НАТО и партнеры альянса из 15 стран: Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии. В общей сложности "на помощь" Эстонии прибыли около двух тысяч иностранных военных.

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