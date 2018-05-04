В США умер биохакер, вколовший себе "самодельную" вакцину от герпеса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В США найден мертвым 28-летний гендиректор медицинского стартапа Ascendance Biomedical Аарон Трейвик, увлекавшийся биохакингом и нетрадиционными методами лечения болезней. Об этом сообщил портал Vice News.

Тело Трейвика было обнаружено во флотационной капсуле (небольшой закрытый бассейн наполненный очень соленой водой, чтобы человек мог оставаться на плаву даже во сне, используется для релаксации и снятия стресса — Прим.ред.) в спа-салоне. Полиция подтвердила гибель предпринимателя, идет расследование. По предварительным данным, смерть не была насильственной.

Бизнесмен называл себя биохакером и испытавал на себе медикаменты, не прошедшие клинических исследований. Так, на одной из пресс-конференций по биохакингу Трейвик публично сделал себе самодельную инъекцию против герпеса, которым заразился пять лет назад.

В компании также утверждали о разработке "экспериментальных" вакцин против ВИЧ. В феврале предприниматель устроил трансляцию в соцсетях, во время которой вколол такой препарат ВИЧ- инфицированному сотруднику Ascendance Biomedical. Ни одно из "лекарств" не было одобрено регуляторами, доказательств эффективности используемых медикаментов Трейвик не предоставил.