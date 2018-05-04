В США умер биохакер, вколовший себе "самодельную" вакцину от герпеса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В США найден мертвым 28-летний гендиректор медицинского стартапа Ascendance Biomedical Аарон Трейвик, увлекавшийся биохакингом и нетрадиционными методами лечения болезней. Об этом сообщил портал Vice News.
Бизнесмен называл себя биохакером и испытавал на себе медикаменты, не прошедшие клинических исследований. Так, на одной из пресс-конференций по биохакингу Трейвик публично сделал себе самодельную инъекцию против герпеса, которым заразился пять лет назад.
В компании также утверждали о разработке "экспериментальных" вакцин против ВИЧ. В феврале предприниматель устроил трансляцию в соцсетях, во время которой вколол такой препарат ВИЧ- инфицированному сотруднику Ascendance Biomedical. Ни одно из "лекарств" не было одобрено регуляторами, доказательств эффективности используемых медикаментов Трейвик не предоставил.