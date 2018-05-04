Суд в Киеве по делу Януковича о госизмене объявил перерыв до 17 мая

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу объявил перерыв в рассмотрении дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до 17 мая.

Ранее суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича.

"Объявляется перерыв до 10.00 (совпадает с мск) 17 мая",- сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Он также сообщил, что на следующем заседании будет допрошен в режиме видеоконференции свидетель стороны защиты, бывший руководитель внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк.

Судья также сообщил адвокатам, что суд готов допросить всех свидетелей, которые прибудут на заседание, в том числе и в режиме видеоконференции. "Если такое желание изъявит обвиняемый Янукович, мы также готовы его допросить, в том числе путем видеоконференцсвязи", — отметил он.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.