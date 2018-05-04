Участник Евровидения от Украины забыл мову и перешел на русский язык

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Певец Melovin, который представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в 2018 году, оконфузился на пресс-конференции, забыв государственный язык. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube (с 4.13).

В начале общения с прессой исполнитель намеревался говорить только на украинском языке, однако уже через пять минут оказалось, что ему не хватает словарного запаса. Так, музыкант долго не мог вспомнить слово "письма" и, в конце концов, попросил помощи у переводчицы.

Певец не прекратил попыток говорить на языке своей страны, однако в ходе беседы еще не раз переспрашивал помощницу, а затем и вовсе начал использовать русские слова вперемешку с украинскими.

Конкурс песни в 2018 году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, а второй, в котором примет участие российская исполнительница Юлия Самойлова — 10 мая. Финал Евровидения пройдет 12 мая.

Melovin (Константин Бочаров) родился в Одессе в 1997 году, закончил театральную школу. Его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых композиция встречаются куплеты на украинском.