В Минобороны Украины рассказали о трех версиях причин пожара в Балаклее

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Минобороны Украины предварительно рассматривает три версии причин возникновения пожара на технической территории бывшего склада боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в том числе возгорание травы из-за работы пожарного танка и неразорвавшихся боеприпасов под действием лучей солнца, сообщил начальник вооружения ВС Украины Николай Шевцов.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. По данным Минобороны Украины, пожар уже локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются.

"На сегодня предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара – это возгорание сухой травы на технической территории, не очищенной от взрывоопасных предметов, из-за попадания под гусеницы пожарного танка элементов пороха", — сказал Шевцов на брифинге в пятницу, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он сообщил, что, согласно второй версии, возгорание травы произошло из-за попадания искры из дымохода трубы пожарного танка. По третьей версии, загорелись взрывоопасные предметы на технической территории под действием лучей солнца.