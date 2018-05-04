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Песков заявил о провокационности истории со Скрипалями

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1427)
12:5404.05.2018
(обновлено: 14:05 04.05.2018)
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© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фотоОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Высказывания президента Чехии Милоша Земана о производстве аналога "Новичка" в его стране — иллюстрация несостоятельности обвинений Лондона в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Захарова трижды обвинила Терезу Мэй во вранье по "делу Скрипалей"
Ранее президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

Ранее МИД РФ сообщал о том, что химвещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали и которое в Британии называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии. Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данное сообщение.

"С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества", — сказал Песков.

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Земан подтвердил производство в Чехии газа семейства "Новичок"
По его мнению, слова президента Чехии — еще одно подтверждение абсолютной "провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями".

"И, наверное, это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", — заключил пресс-секретарь президента

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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