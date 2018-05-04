В Днепре грузовик протаранил более десяти автомобилей

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Грузовик протаранил более десяти автомобилей в украинском Днепре (бывший Днепропетровск), в результате аварии один человек погиб и трое получили травмы, сообщили в управлении Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще трое пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения…, направлены в больницу", — сообщается на сайте полиции.

По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу на перекрестке. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета, сообщает полиция.

В результате столкновения было повреждено более десяти автомобилей, добавили в ведомстве.