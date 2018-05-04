Глава Венесуэлы намерен дать премию избирателям с "удостоверением патриота"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует дать премию тем, кто придёт голосовать на предстоящие президентские выборы с "удостоверением патриота" (Carnet de la Patria), сообщает издание El Mundo.

"Я думаю над тем, чтобы дать хорошую премию всем тем, кто проголосует с "удостоверением патриота", — приводит издание слова Мадуро во время митинга в среду.

"Удостоверение патриота" — это новый документ удостоверения личности в Венесуэле. Мадуро ввёл его в январе 2017 года. В документе встроен код QR, который позволяет распознавать социально-экономический статус человека. Такая система, согласно официальной информации на сайте Carnet de la Patria, позволяет нуждающимся венесуэльцам быстрее получать товары первой необходимости.

Как сообщает Telesur, более 16 миллионов венесуэльцев уже получили "удостоверение патриота".

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.