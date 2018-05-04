При пожаре на складе боеприпасов в Балаклее никто не пострадал

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Пострадавших из-за пожара на бывшем арсенале в Балаклее в Харьковской области нет, сообщил в пятницу вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, произошло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. По данным Минобороны Украины, пожар уже локализован, горение травы и взрывы не наблюдаются.

"Для нас самое главное, что никто не пострадал", — заявил Зубко в ходе заседания госкомиссии по противодействию пожарам.

По его словам, в пятницу утром пожарным удалось полностью локализировать возгорание.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать.