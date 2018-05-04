В ОЗХО назвали дозу вещества, которой отравили Скрипалей

Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия. Архивное фото

Представители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times назвал дозу вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По его словам, она составила от 50 до 100 граммов.

Он отметил, что яд могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде.

Также Узюмджю заявил, что намерен внести яд в список химического оружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого страны, подписавшие соответствующую Конвенцию, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

"Сомнительная версия"

Российские эксперты утверждают, что цифры, названные главой ОЗХО, сильно преувеличены.

Как отметил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, смертельная доза такого вещества — порядка нескольких микрограммов.

"Это говорит о том, что никакого "Новичка" там и близко не было", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это могло быть вещество нелетального действия. В пример он привел вещество BZ, о котором ранее сообщал российский МИД.

"Из всего этого видно одно: страны Запада, в первую очередь Великобритания и США, не заинтересованы в объективном расследовании, а заинтересованы они только во вмешательстве в дела суверенных государств", — заключил Никулин.

В свою очередь, Леонид Ринк — один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, заявил, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы полностью уничтожить все население Солсбери.

"Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. <…> Это боевые объемы. Этим количеством не знаю, сколько людей можно убить", — добавил он.

Это говорит о сомнительности версии, что Скрипалей отравили именно этим ядом, добавил эксперт.

"Дело Скрипалей"

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.