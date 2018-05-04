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В ОЗХО назвали дозу вещества, которой отравили Скрипалей

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1415)
11:4704.05.2018
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© AFP 2018 / Adrian DennisПредставители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия. Архивное фотоПредставители медиа рядом с местом обнаружения семьи Скрипалей без сознания в городе Солсбери, Англия. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times назвал дозу вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По его словам, она составила от 50 до 100 граммов.

Сотрудник ОЗХО демонстрирует защитный костюм, использовавшийся экспертами во время расследования отравления Сергея Скрипаля в Великобритании
© AFP 2018 / John Thys
"Детектив написан". Эксперт об ответах Лондона по "делу Скрипаля"
Он отметил, что яд могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде.

Также Узюмджю заявил, что намерен внести яд в список химического оружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого страны, подписавшие соответствующую Конвенцию, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

"Сомнительная версия"

Российские эксперты утверждают, что цифры, названные главой ОЗХО, сильно преувеличены.

Как отметил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, смертельная доза такого вещества — порядка нескольких микрограммов.

"Это говорит о том, что никакого "Новичка" там и близко не было", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это могло быть вещество нелетального действия. В пример он привел вещество BZ, о котором ранее сообщал российский МИД.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эксперт: главный вопрос в "деле Скрипалей" – где же они сами?
"Из всего этого видно одно: страны Запада, в первую очередь Великобритания и США, не заинтересованы в объективном расследовании, а заинтересованы они только во вмешательстве в дела суверенных государств", — заключил Никулин.

В свою очередь, Леонид Ринк — один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, заявил, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы полностью уничтожить все население Солсбери.

"Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. <…> Это боевые объемы. Этим количеством не знаю, сколько людей можно убить", — добавил он.

Это говорит о сомнительности версии, что Скрипалей отравили именно этим ядом, добавил эксперт.

"Дело Скрипалей"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Захарова трижды обвинила Терезу Мэй во вранье по "делу Скрипалей"
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.

Самые страшные отравляющие вещества
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