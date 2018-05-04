На Украине предложили ввести санкции против российских издательств

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил кабинету министров ввести санкции против ряда российских издательств, которые распространяют издания якобы антиукраинского содержания.
"Госкомтелерадио инициирует перед кабинетом министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания", — говорится в сообщении ведомства пресс-службы комитета.
Как сообщает пресс-служба, по результатам мониторинга сферы книгораспространения (2015-2018 годы), на Украину запрещен ввоз 172 изданий "антиукраинского содержания", выпущенных 35 издательствами.
Кроме того, мониторинг обнаружил значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".