Пекин опроверг заявление Пентагона об ослепленных лазером летчиках

ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Заявления Пентагона о том, что американских летчиков в Джибути слепили лазерами с китайской военной базы, не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона после проведения тщательной проверки очень четко заявила американской стороне, что их так называемые обвинения абсолютно не соответствуют действительности", — заявила Хуа Чуньин на брифинге.
Представитель МИД КНР также посоветовала американским официальным лицам "следить за достоверностью своих заявлений" и прекратить постоянно строить догадки и выдвигать обвинения.