Турецкая оппозиция определилась с кандидатом на президентские выборы

АНКАРА, 4 мая — РИА Новости. Парламентская фракция основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции выдвинула кандидатуру депутата парламента от НРП Мухаррема Индже на президентские выборы 24 июня, свидетельствуют итоги голосования.

Индже является депутатом парламента от провинции Ялова и на последнем съезде НРП в феврале был соперником действующего лидера партии Кемаля Кылычдароглу на выборах председателя НРП.

Накануне правящая Партия справедливости и развития выдвинула в качестве кандидата в президенты турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.