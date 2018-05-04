Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в пятницу рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Суд ранее прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. На заседании в пятницу запланирован допрос по видеоконференции с Крымом руководителя личной охраны экс-президента Дмитрия Иванцова, который, по данным адвоката, пострадал во время покушения на Януковича.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.