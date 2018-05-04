Дипмиссия во Вьетнаме подтвердила данные о приговоре россиянке

БАНГКОК, 4 мая – РИА Новости. Россиянке Марии Дапирке, арестованной в 2014 году в аэропорту города Хошимина во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, вынесен пожизненный приговор, подтвердили РИА Новости в генеральном консульстве России в Хошимине.

Ранее об этом сообщил агентству российский адвокат Дапирки Сункар Нурмагамбетов.

В генконсульстве, с которым корреспондент РИА Новости связался по телефону, подтвердили, что утром в пятницу суд Хошимина вынес приговор по делу россиянки. Дапирка, которой по вьетнамским законам грозила смертная казнь, приговорена к пожизненному заключению, сообщили в дипмиссии.

Дапирка была арестована вьетнамскими властями в августе 2014 года. В двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники в аэропорту Хошимина обнаружили около 3 кг кокаина. По вьетнамским законам попытка контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов карается смертной казнью.

Ранее суд направлял дело Дапирки на дополнительное расследование для установления наличия или отсутствия у обвиняемой умысла нелегально провезти наркотики на территорию Вьетнама.