На Украину не пустили двух россиян из-за георгиевских ленточек

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили в страну двух россиян из-за отказа снять с багажа георгиевские ленточки, сообщил пресс-секретарь Погранслужбы страны Олег Слободян.

По его словам, накануне вечером в киевский аэропорт "Борисполь" из Минска прилетели мужчина и женщина — россияне, они приехали с частной целью, имели достаточно средств для пребывания на Украине и обратные билеты.

"Но на багаже туристов были прикреплены георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу пограничников снять эту символику граждане России отреагировали негативно. В связи с этим пограничники отказали данным лицам в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

В прошлом году на Украине вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размер штрафа и грозит административным арестом на срок до 15 суток.