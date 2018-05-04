Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что недовольство Киева вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан" без привлечения украинского концерна-разработчика "Антонов".

Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты Ан", уточняет СМИ.

В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин. Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте.

Однако авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после госпереворота на Украине и воссоединения России и Крыма. Продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов.

"Антонов" выступал против передачи этих функций. В Киеве настаивают, что это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС, США, Украины и России. Украинская сторона угрожает снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.

Тем не менее прошлым летом Росавиация выдала ГосНИИГА сертификаты — разработчика и на изменение типовой конструкции Ан-24/26. Те же полномочия по "Русланам" получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу "Волга-Днепр", владеющую двенадцатью "Русланами").

Позиция Росавиации

В Росавиации газете пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю, назвав принятые решения "вынужденными". В ведомстве считают, что "Антонов" предъявлял к эксплуатантам в России "необоснованные требования" по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика.

Кроме того, "Антонов" "необоснованно завышал" стоимость своих услуг.

Компании, получившие полномочия от Росавиации, "доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100", говорилось в письме Нерадько. При этом сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в России.

В качестве компромисса Росавиация предлагала "Антонову" сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна как разработчика типовой конструкции оставить неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.