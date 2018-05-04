Взрывы на военном арсенале в Балаклее прекратились, сообщили на Украине

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Взрывы на военном арсенале в Балаклее Харьковской области, где накануне вспыхнул пожар, прекратились, возобновлено движение на железной дороге в районе ЧП, сообщилаc в пятницу Госслужба Украины по ЧС.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65 арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар. Транспортное сообщение в районе ЧП было закрыто, жителей близлежащих районов эвакуировали. По данным Минобороны Украины, пожар локализован.

"Взрывов не наблюдается. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации… Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" восстановлено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Госслужбы по ЧС, ограничено движение автотранспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 километров и высотой шесть километров.