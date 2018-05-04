Взрывы на военном арсенале в Балаклее прекратились, сообщили на Украине

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Взрывы на военном арсенале в Балаклее Харьковской области, где накануне вспыхнул пожар, прекратились, возобновлено движение на железной дороге в районе ЧП, сообщилаc в пятницу Госслужба Украины по ЧС.
"Взрывов не наблюдается. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации… Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" восстановлено", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Госслужбы по ЧС, ограничено движение автотранспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи и введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 километров и высотой шесть километров.