На Украине рассказали о ситуации на складе боеприпасов, где произошел пожар

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Минобороны Украины сообщает об отсутствии горения травы на военном арсенале в Балаклее Харьковской области, где накануне вспыхнул пожар, местным жителям ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

В четверг Минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар, пострадавших нет, закрыто транспортное сообщение и авиапространство в районе ЧП.

"По состоянию на 8.00 (время совпадает с мск — ред.) отсутствует горение травы на неразминированной площадке… Местным жителям ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным министерства, сейчас пожарные расчеты ВСУ и госслужбы по ЧС, четыре пожарных танка, две инженерные машины разграждения и другая пожарная техника осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия. Авиацией ГСЧС проводится контрольная проливка территории.