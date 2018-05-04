РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Суд города Хошимин в пятницу приговорил к пожизненному заключению россиянку за ввоз кокаина во Вьетнам, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

Максимально ей грозила смертная казнь.

"Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению… Мы продолжим защищать её права и интересы", — сказал Нурмагамбетов.

Власти Вьетнама арестовали Дапирку в августе 2014 года: в двойном дне ее чемодана по прилету из Сингапура таможенники нашли около 3 кило кокаина. По вьетнамским законам, попытка контрабанды тяжелых наркотиков — кокаина и героина — в количестве более 100 граммов максимально карается смертной казнью.

Защита настаивает, что чемодан Мария привезла по просьбе своего друга из Нигерии и она якобы не знала, что там наркотики.

Приговор вынесен со второго раза: по итогам первого рассмотрения суд направил дело на дополнительное расследование.

Как сообщалось, в тюрьме россиянка не жаловалась на здоровье и условия содержания. Ее брат Вадим рассказывал РИА Новости через адвоката, что Мария в свободное время занимается спортом и йогой.