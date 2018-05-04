Военного атташе Новой Зеландии в США обвиняют в скрытой съемке в туалете

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Военный атташе Новой Зеландии в США обвиняется в установке скрытой камеры в одном из туалетов посольства в Вашингтоне, сообщает газета New Zealand Herald.

Скрытая камера была обнаружена в туалете дипмиссии в июле 2017 года. Сотрудники новозеландской полиции специально прибыли в США, чтобы расследовать инцидент. В результате проверки обвинения в незаконной съемке для получения фотографий интимного характера были выдвинуты против 58-летнего коммодора ВМС Альфреда Китинга.

Китинг уже ушел в отставку со своего поста и вернулся в Новую Зеландию. В пятницу на судебных слушаниях по его делу судья отказался удовлетворить просьбу экс-дипломата, просившего запретить огласку его имени при освещении процесса.

Отмечается, что Китинг был самым высокопоставленным военным в посольстве и являлся "лицом" новозеландской дипломатии при обсуждении вопросов оборонного характера с американскими коллегами.

Китингу грозит до полутора лет лишения свободы.