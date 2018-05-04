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В мире

Определена доза отравляющего вещества в "деле Скрипалей"

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1410)
07:4704.05.2018
(обновлено: 08:36 04.05.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фотоПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство РФ продолжает убеждать Лондон раскрыть детали "дела Скрипалей"

По его словам, вещество могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для лабораторных исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот.

"Дело Скрипалей"

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Пушков прокомментировал сообщение о выпуске яда А230 в Чехии
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Затем в Британии заявили, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Накануне президент Чехии Милош Земан признал, что в стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешская военная разведка определила как "Новичок".

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о трех фактах обмана со стороны британских властей в "деле Скрипалей": Лондон так и не установил страну изготовления яда, у Москвы не было мотива для отравления Скрипалей, правительство Мэй солгало о том, что "Новичок" производился только в России.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
Сколько точно не известно, но 50 или 100 грамм, аэрозоль или жидкость тоже пока не ясно, но ясно одно - это сделала Россия!
07:53
04.05.2018
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Booz
50-100г новичка можно было пол-британии перетравить. Так что выводы ОЗХО - ещё одна шпилька в лживый зад Терезы Мэй
08:10
04.05.2018
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