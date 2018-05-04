Китай надеется на усиление координации с Южной Кореей и Японией в регионе

ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Предстоящий трехсторонний саммит между руководителями Китая, Южной Кореи и Японии поможет усилить координацию между сторонами по ситуации вокруг Корейского полуострова и в регионе в целом, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Китая Кун Сюанью.

Седьмая встреча лидеров Китая, Японии и Южной Кореи состоится 9 мая в Токио. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэн Ин примут участие в саммите.

"Пользуясь возможностью этой встречи, руководители трех стран каждый обозначит свою позицию и выскажет свои обеспокоенности относительно последних изменений вокруг Корейского полуострова. Вместе с тем, посредством такого общения стороны смогут повысить уровень взаимопонимания между тремя странами и тремя руководителями по изменениям вокруг ситуации в регионе, а также укрепить политическую координацию по существующим в регионе вопросам", — заявил на брифинге Кун Сюанью, отвечая на вопрос, насколько важной будет северокорейская проблематика в ходе предстоящего саммита.

Он подчеркнул, что лидеры уделят "пристальное внимание" позитивным сдвигам вокруг ситуации на Корейском полуострове.

Ранее МИД Японии сообщил, что главной целью предстоящего 9 мая в Токио трехстороннего саммита станет взаимодействие этих стран для укрепления диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальный Сеул в свою очередь сообщал, что лидеры в ходе встречи обсудят, в частности, итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме и ситуацию в регионе и мире в целом.

На полях саммита состоится первый за шесть с половиной лет визит президента Южной Кореи в Японию, а также первый за восемь лет официальный визит премьера Китая в Японию.