В НАТО посетовали на эффективность "российской пропаганды"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия и ее информационная политика являются одними из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО, об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, передает чешский портал Lidovky.cz.

Москва, как заявил генерал, выступая на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге, пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей "национальной моделью общества".

По словам Павла, Россия не проводит в отношении НАТО политику агрессии в ее традиционном понимании, а использует "гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями".

"Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", — сказал Павел. "Она делает это очень эффективно. Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной", — добавил он.

Распространение дезинформации также свидетельствует о том, что западные общества, в отличие от России, открыты, поэтому содержание новостей, которые получает публика, не контролируется, считает Павел.

Генерал призвал альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать. "Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех", — добавил он.

В конце апреля главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении России прежнюю политику, предусматривающую, в том числе, сильное сдерживание и содержательный диалог.

Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, для организации важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.

В середине апреля замгенсека НАТО Роуз Гетемюллер, выступая в Киеве, среди задач альянса перечислила "борьбу с дезинформацией и пропагандой", кибератаками, усиление взаимодействия в разведывательной сфере и обмене информацией.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.