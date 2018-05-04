В НАТО посетовали на эффективность "российской пропаганды"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия и ее информационная политика являются одними из наиболее важных вызовов, с которыми сталкивается НАТО, об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, передает чешский портал Lidovky.cz.
Москва, как заявил генерал, выступая на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО в Праге, пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей "национальной моделью общества".
По словам Павла, Россия не проводит в отношении НАТО политику агрессии в ее традиционном понимании, а использует "гибридные инструменты, в частности, пропаганду, распространяемую СМИ и социальными сетями".
"Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия", — сказал Павел. "Она делает это очень эффективно. Поскольку публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может показаться верной", — добавил он.
Генерал призвал альянс укрепить единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать. "Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех", — добавил он.
В конце апреля главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении России прежнюю политику, предусматривающую, в том числе, сильное сдерживание и содержательный диалог.
Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, для организации важно быстро реагировать на появляющиеся вызовы, как было в случае инцидента в Солсбери, и демонстрировать свое единство.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.