МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех случаях лжи со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в деле об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам дипломата, многочисленные факты обмана британских властей проступают все четче.

Три факта

Первое вранье правительства Мэй о том, что британские эксперты установили страну-производителя вещества, которым были отравлены Скрипали, опровергли сами британские эксперты в лице директора лаборатории Портон-Дауна, пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Второе вранье правительства Великобритании, по словам Захаровой, касается наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с ее "историческим плохим поведением". Дипломат напомнила, что Москва приводила факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". При этом Россия перечисляла несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

Третий обман Мэй, пишет представитель российского МИД, заключается в утверждении о том, что яд "Новичок" производился только в России. Захарова отметила, что это опроверг президент Чехии Милош Земан, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной.

"Так будет и со всем остальным враньем Лондона", — резюмировала дипломат.

Признание Земана

Ранее в четверг президент Чехии Милош Земан, ссылаясь на доклад спецслужб, сообщил, что одно из оборонных НИИ страны производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка республики классифицировала как "Новичок".

Чешский лидер отметил проблемы с классификацией яда — в документах военной разведки говорилось, что вещество А-230 полностью аналогично агенту "Новичок", в то время как в докладе СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки) это утверждение опровергалось.

Земан заявил, что поскольку военная разведка ближе к данной тематике, чем гражданская контрразведка, он сделал вывод о том, что "Новичок" в небольшой количестве был изготовлен и тестирован в Чехии, а затем уничтожен.

"Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заявил он.

Инцидент в Солсбери

Экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли четвертого марта без сознания в центре британского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и обвиняют в этом Россию.

Москва отрицает свою причастность к инциденту. По заявлениям МИД, исследования под кодовым названием "Новичок" никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации.