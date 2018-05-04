Эксперт заявил о резком падении доступности сала для украинцев

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В 2018 году на среднюю украинскую зарплату можно приобрести на 30% меньше сала, чем годом ранее, сообщил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В исследовании использовалась официальная статистика по зарплатам и средним ценам на сало в разных областях Украины за март 2017 и 2018 годов.

"Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 килограммов продукта, то в марте 2018 — 117 килограмм. Это при том, что средняя зарплата в Украине за это время выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 гривен", — пишет Дорошенко на своей странице в Facebook.

При этом по данным организации, больше всего сала могут приобрести жители Волынской и Ровенской областей — по 145 килограммов на одну среднюю зарплату. Меньше всего сала могут позволить себе жители Одесской, Харьковской и Херсонской областей — по 94 килограмма.

Глава ассоциации отмечает, что в прошлом году сало подорожало на 67%, став "социальным продуктом №1" по росту цены. При этом эксперт предупреждает, что инфляция является фактором роста социального напряжения.

"Есть все основания считать, что если будет третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические. Но лозунги будут политические, поскольку повышение уровня жизни без политических изменений сейчас практически невозможно", — резюмирует Дорошенко.