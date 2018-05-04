В МИД рассказали о попытках ИГ* проникнуть в Латинскую Америку

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Террористической организация "Исламское государство"* активизировала попытки создать лагеря подготовки в Латинской Америке, хотя пока такие случаи носят единичный характер, заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

"Существует опасность появления на территории стран Латинской Америки и Карибского бассейна лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов с местными преступными и наркосиндикатами… Обеспокоены активизацией вербовочной деятельности экстремистов, особенно в карибских государствах, где велика доля граждан, исповедующих ислам", — сказал он, выступая на 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

Позднее в общении с журналистами Феоктистов признал, что случаи вербовки пока носят единичный характер. "Но мы не хотим, чтобы они переросли в эпидемию", — добавил дипломат.

Он отметил, что лучше работать на опережение. В этой связи Феоктистов выдвинул участникам мероприятия ряд предложений. В частности, он призвал присоединиться к Международному банку данных ФСБ по противодействию терроризму, где содержится сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков.

Феоктистов подчеркнул, что Россия готова содействовать обучению сотрудников спецслужб, а также призвал страны-участницы рассмотреть возможность присоединения к Конвенции ШОС по противодействию экстремизму.

*Террористическая организация, запрещенная в России.