МИД России: Аргентина и Бразилия интересуются базами данных ФСБ о боевиках

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Аргентина и Бразилия проявляют интерес к присоединению к банку данных ФСБ с информацией о боевиках, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

"Ряд конкретных стран здесь в регионе проявляют интерес к присоединению к этому банку, в частности Аргентина и Бразилия. Мы с ними обговариваем конкретные модальности присоединения к этому банку, который содержит огромный массив информации об иностранных террористах-боевиках", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

ФСБ России создала два сегмента банка данных о террористах и террористических организациях. Один открытый, в нем отражается информация о произошедших событиях, о лицах, которые совершали преступления, и о террористических структурах, которые имеют отношение к этой деятельности. Ранее директор ФСБ Александр Бортников призывал разные страны объединить информационные базы о террористах.

По словам Феоктистова, в Международном банке данных по противодействию терроризму уже участвуют 41 спецслужба из 34 государств, а также шесть международных структур, включая Контртеррористический комитет СБ ООН, Интерпол, Антитеррористический цент СНГ и Региональную антитеррористическую структуру ШОС.

Он отметил, что в банке содержатся сведения о 89 террористических организациях и более 11 тысяч анкет иностранных террористов-боевиков. Для присоединения к банку достаточно отправить обращение на имя Бортникова с указанием некоторых данных.