ОАГ признала решение ВС Венесуэлы в изгнании о снятии Мадуро с должности

МЕХИКО, 4 мая – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) признает решение верховного суда (ВС) Венесуэлы в изгнании о прекращении полномочий президента страны Николаса Мадуро, сообщил в четверг глава организации Луис Альмагро.

Данное решение было принято в четверг. ВС в изгнании был приведен к присяге в октябре 2017 года в здании Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей ВС, приведенных к присяге Национальной ассамблеей. Также власти Венесуэлы блокировали счета судей ВС, назначенных парламентом. В итоге судьи покинули Венесуэлу.

"Мы признаем решение законного ВС лишить права занимать государственную должность и прекратить полномочия Николаса Мадуро как президента Венесуэлы", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.

Власти Венесуэлы не признают полномочий верховного суда в изгнании.