МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка республики классифицировала как "Новичок", заявил президент страны Милош Земан, ссылаясь на доклад спецслужб.

Чешский лидер отметил проблемы с классификацией яда — в документах военной разведки говорилось, что вещество А-230 полностью аналогично агенту "Новичок", в то время как в докладе СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки) это утверждение опровергалось.

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заявил Земан.

Происхождение "Новичка"

Ранее МИД РФ сообщал, что вещество, которым по версии Лондона были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, в прошлом могло производиться или складироваться на территории Чехии.

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок", <…> эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — заявляла официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков подчеркивал, что Москва не имеет никаких претензий к Праге по "делу Скрипаля".

Президент Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации проверить данное сообщение. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

Экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли четвертого марта без сознания в центре британского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и обвиняют в этом Россию.

Москва отрицает свою причастность к инциденту. По заявлениям МИД, исследования под кодовым названием "Новичок" никогда не проводились на территории СССР или Российской Федерации.