СМИ: Великобритания планирует укрепить альянс против России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Великобритания планирует заручиться поддержкой зарубежных партнеров в борьбе с "российской дезинформацией" и пересмотре традиционного диалога с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, Лондон планирует укрепить антироссийский альянс в ходе саммитов G7, G20, НАТО и Евросоюза, которые пройдут в этом году.

По словам собеседника Guardian, глава МИД Великобритании Борис Джонсон воспринимает реакцию Москвы на инциденты в сирийском городе Дума и британском Солсбери "как поворотную точку". При этом министр уверен, что Лондон сможет заручиться международной поддержкой для дальнейших действий.

"Области, в которых Великобритания, скорее всего, будет действовать, касаются противодействия российской дезинформации и нахождения механизма для привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия", — приводит слова источника Guardian.

Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента с эск-агентом ГРУ Сергеем Скрипалем, работавшим на британские спецслужбы, и его дочерью Юлией. Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом A234, и обвиняет в причастности к этому российское государство. Москва категорически отрицает все обвинения.

Страны Запада также утверждают, что сирийские правительственные силы применили химическое оружие в городе Дума, и обвиняют Москву в "попустительстве" президенту Сирии Башару Асаду. Россия отрицает, что эта химатака имела место, в настоящее время в Думе работают эксперты ОЗХО.