В США скончался мужчина, пострадавший во время стрельбы в Нэшвилле

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Мужчина, пострадавший во время стрельбы в торговом центре в городе Нэшвилле в США, скончался, сообщает местный телеканал News Channel 5 со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в результате стрельбы в торговом центре Opry Mills доставили в госпиталь Вендербилт в критическом состоянии.

По заявлению департамента полиции Нэшвилла, других пострадавших не было, хотя изначально СМИ сообщили о четырех раненых.

"Стрельба в Opry Mills, похоже, была продолжением спора между двумя мужчинами. Один из них был тяжело ранен. Подозреваемый стрелок покинул здание торгового центра и немедленно сдался", — говорится в заявлении полиции в Twitter.