Глава Грузии поддержал возможное возбуждение уголовного дела против себя

ТБИЛИСИ, 4 мая — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не против возбуждения в отношении себя уголовного дела, касающегося его решений о помиловании заключенных.

Накануне спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Маргвелашвили помиловал слишком много заключенных и на это может быть три причины: безответственность, коррупция или нацеленная попытка разрушения правоохранительной системы.

"Я хотел бы этого (возбуждения уголовного дела — ред.), так как все это будет люстировано еще больше. Это общество что-то пропускает, к чему-то привыкает, и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом", — сказал Маргвелашвили в эфире телекомпании TV Pirveli.

Между Маргвелашвили и правящей в стране партией "Грузинская мечта" давно вспыхнули противостояния из-за ряда разногласий, однако новая волна критики в адрес президента последовала после происшествий с участием помилованных президентом бывших заключенных. Ранее в Тбилиси произошла трагедия, которая вызвала общественный резонанс. Житель грузинской столицы Вепхия Бакрадзе, пытаясь отомстить бывшей жене, перерезал горло 25-летней падчерице на глазах ее детей. Бакрадзе ранее был судим за насилие, но был помилован президентом и вышел на свободу в 2017 году. После инцидента Маргвелашвили заявил, что принял решение приостановить издание актов о помиловании осужденных за насильственные действия и начинает консультации со всеми соответствующими органами для улучшения системы помилования.